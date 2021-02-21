جدة 09 رجب1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واساعتمدت الجمعية العمومية للوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز الحسابات الختامية للوقف للعام 2019م ، إلى جانب إحاطة أعضاء الجمعية بموقف الميزانية المالي للعام الماضي 2020م والتغيّرات الاستثنائية التي طرأت جرّاء التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وتوضيح الجهود التي بذلها الوقف العلمي في سبيل الحد من آثارها بما يكفل سلاسة سير العمل.وعرض المدير التنفيذي للوقف العلمي الدكتور عصام بن حسن كوثر -خلال اجتماع الوقف الدوري اليوم برئاسة معالي رئيس الجامعة رئيس مجلس النظارة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي- تقريرًا بالإنجازات التي حقّقها الوقف العلمي خلال العام الماضي 2020م، إلى جانب استعراض أرقام المستهدفات المحقّقة والإحصائيات المُنجزة لمبادرات الوقف ومشاريعه، والأداء المالي والاستثماري خلال المدة المنقضية.//انتهى//16:21ت م0133