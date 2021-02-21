بغداد 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3187 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 667937 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 27 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13272, فيما تم تسجيل 2002 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 618509 حالات إصابة، مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق بلغ حتى اليوم 36156 , منهم 329 يرقدون في غرف العناية المركزة.// انتهى //16:27ت م0135