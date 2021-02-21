السيح 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسالتقى محافظ الخرج مساعد الماضي , اليوم، مدير مكتب وزارة الرياضة بالمحافظة فيصل العميري، بعد تعيينه مديراً للمكتب.ونوه الماضي بالدور الذي يقدمه المكتب في خدمة الأندية الرياضية والرياضيين في مدن ومراكز وقرى الخرج، في ظل ما وفرته الدولة لكل ما يخدم الشباب في المجال الرياضي والمجالات الأخرى، مشيدا بما يقوم به سمو وزير الرياضة من جهود لدعم وتطوير المسيرة الرياضية بالمملكة.// انتهى //16:35ت م0137