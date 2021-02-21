ينبع 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسدشن محافظ ينبع سعد السحيمي اليوم , مركز لقاحات كورونا بالمحافظة وبدء حملة التطعيم وذلك بمركز صحي السميري .وتجول المحافظ بالمركز واطّلع على الإمكانيات الآلية والبشرية لاستقبال المواطنين والمقيمين لأخذ اللقاح.وأوضح المدير التنفيذي للمجمع الصحي بينبع عبد الرحمن الميلبي أن مركز لقاحات كورنا بالمحافظة بدأ من اليوم استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين على منصة صحتي ووصلت لهم رسائل بالمواعيد، داعياً الجميع إلى المسارعة بالتسجيل لأخذ اللقاح حفاظا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس .//انتهى //17:10ت م0144