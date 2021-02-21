القاهرة 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسأعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي عن قلقه البالغ إزاء أعمال العنف التي شهدتها العاصمة الصومالية مقديشو، وأدّت إلى وقوع عدد من القتلى والمصابين.ودعا العسومي في بيان اليوم جميع الأطراف الصومالية إلى الاصطفاف الوطني وتغليب المصلحة الوطنية العليا للشعب الصومالي، والانخراط البنّاء في حوار جاد يفضي إلى التوصل إلى اتفاق وطني شامل يحفظ الأمن ويحقق الاستقرار في الصومال.وأكد رئيس البرلمان العربي موقف البرلمان الثابت بشأن دعم ومساندة كل الجهود التي تهدف إلى تحقيق الأمن والوحدة الوطنية بما يلبي تطلعات الشعب الصومالي وطموحاته في التنمية والاستقرار.// انتهى //17:11ت م0145