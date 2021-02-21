إسلام آباد 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واساتفقت باكستان وكوريا الجنوبية على إجراء مشاورات سياسية لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.وتم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال اجتماع نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشوي جونغ كون مع سفير باكستان لدى كوريا الجنوبية ممتاز زهرة بلوشي في سيول.وأوضح بيان صدر في إسلام آباد اليوم أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول العلاقات بين باكستان وكوريا الجنوبية والتعاون في القضايا متعددة الأطراف.// انتهى //17:12ت م0146