أبها 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسدشنت صحة عسير اليوم مركز لقاحات "كورونا" في محافظة محايل وبدأت حملة التطعيم، حيث تم إعطاء المستفيدين أول جرعة من اللقاح.ونصحت الصحة المواطنين والمقيمين بالمبادرة للتسجيل لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم - بإذن الله - من الإصابة بفيروس كورونا، مجددةً تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة - أعزها الله -.وأوضحت صحة عسير أن مركز اللقاحات بمحافظة محايل يعدّ الثاني بعد مركز مدينة أبها، وقد تمت تهيئة المركز وتوفير جميع الخدمات اللازمة فيه، كما أنه مصمم بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة، وبآلية عمل منظمة من خلال تجهيز منطقة استقبال و5 مناطق تسجيل و8 عيادات تطعيم ومنطقتي انتظار قبل التطعيم ومنطقتي انتظار بعد التطعيم، إضافةً إلى غرفة للطوارئ ومنطقة حفظ وتحضير اللقاح بطاقة استيعابية تصل إلى 960 مستفيدا بالمركز يوميا، يديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة.وأضافت أنه سوف يكون هناك عدد من المواقع الأخرى في المنطقة يجري العمل على تجهيزها لتكون مراكز مجهزة لتقديم اللقاح.// انتهى //17:17ت م0147