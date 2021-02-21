جدة 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسدشن محافظ الليث الدكتور فيصل الحازمي اليوم مركز لقاحات كورونا -الذي يعمل على مدار الأسبوع ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة ليلًا- بمقر مركز صحي الليث.وتلقى المستفيدون الجرعة الأولى من اللقاح إعلانًا عن بدء حملة التطعيم بلقاح كورونا في المحافظة، وسيليها توسع بالمرحلة المقبلة في تقديم اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين بالمحافظة والمراكز التابعة لها.من جانبه حث مدير مستشفى الليث العام والمشرف على المراكز الصحية طارق العيافي المواطنين والمقيمين على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح الذي توفره المملكة مجاناً للجميع، موضحًا أن مركز التطعيم يشهد 3 أجنحة موزعة تسمح بانسيابية الحركة لمرتادي المركز، يمر المستفيدون خلالها بعدة أقسام من خلال الفحص البصري، ومن ثم التسجيل، وصولاً إلى التطعيم، بعد ذلك الانتظار لمدة 15 دقيقة للاطمئنان على المستفيد بعد أخذ اللقاح, وثم مغادرة المركز، كما يوجد في المركز جناح خاص لكبار السن وآخر لذوي الاحتياجات الخاصة.// انتهى //17:22ت م0149