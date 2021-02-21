الرياض 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسشاركت الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة «وهج» في معرض الدفاع الدولي «أيدكس 2021» تحت شعار «استثمر في السعودية» وذلك من خلال الجناح السعودي تحت إشراف الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وبمشاركة عدد من كبرى المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية والأمنية.ويقام المعرض الذي بدأت فعاليته من 21 وحتى 25 من شهر فبراير الجاري في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.وتشارك «وهج» لتمثيل المملكة في المعرض الدولي تأكيداً على ما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية من دعم واهتمام من لدن القيادة الرشيدة -رعاها الله- بهدف تعزيز الاستقلالية الإستراتيجية للمملكة، والسعي إلى الإسهام مع منظومة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة التي تقودها الهيئة نحو توطين الصناعة في القطاع بما يزيد عن 50% بحلول العام 2030، واستعراض أبرز ما يشهده القطاع من تطورات كبيرة، وما يزخر به من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملياتية للأجهزة العسكرية، حيث يشهد القطاع حراكاً غير مسبوق يقوم على دعم وتمكين المصنّعين المحليين، وتطوير الشركات المحلية الواعدة لتكون شركات رائدة، وكذلك دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالمياً.وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للتقنيات المتقدمة «وهج» سلطان الذيابي: "تلعب شركة «وهج» دوراً حيوياً في دعم جهود الهيئة العامة للصناعات العسكرية في توطين أحدث التقنيات والمعرفة في قطاع الدفاع، فضلا عن بناء شراكات اقتصادية إستراتيجية مع الشركات العالمية، كما يشهد القطاع حراكا غير مسبوق يقوم على دعم وتمكين المصنّعين المحليين، وتطوير الشركات المحلية الواعدة لتكون رائدة في مجالها، ودعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالميا".وأضاف: "كما تسهم مشاركة «وهج» بالمعرض في اكتساب الخبرات حول اتجاهات الصناعة المتقدمة والتعرف على احتياجات العملاء واستكشاف فرص نمو جديدة تعزز الاستقلالية والإستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية والسعي لتوطين هذا القطاع بما يزيد عن 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، ليصبح القطاع بذلك رافداً مهماً للاقتصاد السعودي، وتعظيم إسهامهم من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن وتمكين المواهب المحلية من تصنيع التقنيات العالمية المستقبلية محليًا".ومن خلال احتياجات السوق السعودي اتخذت وهج عدة مسارات لتلبية جزء من متطلبات السوق، الأمر الذي مكّنها من دخول ثلاثة مسارات مهمة وحيوية تتمثل في قطاع الدفاع من خلال تصنيع الذخائر الحربية والتجهيزات العسكرية وصولاً إلى مجال الدفاع الجوي من خلال تصنيع الذخائر الجوية كمسار ثانٍ، وأخيرا قطاع النفط والغاز كمسار ثالث.وتعمل وهج على عمل شراكات إستراتيجية لتضمن من خلالها تطوير صناعتها واكتساب خبرات جديدة من شأنها توفير خدمات عالية تخدم من خلالها المملكة، حيث تمكنت «وهج» من الحصول على الكثير من الشهادات ومنها شهادة نظم ومعايير إدارة الصحة والسلامة ISO 45001 : 2018، وشهادة نظم ومعايير إدارة الجودة SO 9001 : 2015 ، إضافةً إلى شهادة نظم ومعايير إدارة البيئة ISO 14001 : 2015، وصولاً إلى شهادة نظم ومعايير إدارة الجودة (متطلبات الطائرات لأنظمة الدفاع) AS 9100 : D2016 ، إضافة إلى التراخيص الصناعية المحلية الصادرة عن الهيئة العامة للصناعات.// انتهى //17:49ت م0152