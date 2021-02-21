جدة 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسالتقى معالي رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان اليوم معالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، والوفد المرافق له.وبحث الدكتور الرميح أوجه التعاون بين الجامعة والهيئة العامة للنقل في عدد من المجالات المشتركة ، وخاصة مجال تركيز الجامعة في اللوجستيات الذي دشنته مؤخراً كأحد برامج رؤية الجامعة السعودية الحديثة بجامعة جدة، مطّلعاً على الخطة التنفيذية لمجال تركيز الجامعة وبرامجها المختلفة في المجال اللوجستي.// انتهى //17:51ت م0153