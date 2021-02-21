الباحة 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، بإطلاق الحملة التوعوية المجتمعية "أنت المسؤول الأول", تحت إشراف مجلس الشباب بالباحة وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.وأكد رئيس المجلس حازم ظهران أن الحملة تهدف إلى ﺗﺤﻔﻴﺰ المواطنين وزوار المنطقة للحفاظ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻄﺒﻴﻖ الاﺟﺮاءات اﻻحترازية اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ والعمل ﻋﻠﻰ إﻳﺼﺎل رﺳﺎلة توعوية لكل ﻣﻮاﻃﻦ وﻣﻘﻴﻢ للحد من إنتشار فيروس كورونا, حيث تأتي الحملة بعد النجاح الكبير الذي حققته الحملة السابقة التي دشنها سمو أمير المنطقة العام الماضي ونفذها مجلس شباب المنطقة تحت مسمى "نسعدكم في بيوتكم" التي تنوعت برامجها في أربعة مسارات صحية, ومجتمعية, وثقافية, ورياضية، وبلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 28 ألف مستفيد.وأشار إلى أن حملة "أنت المسؤول الأول" تتكون من أربعة مسارات تشمل (مسار التوعية الافتراضية , لقاء مع مسؤول , باحة آمنة , باحة تثرينا)، وتتنوع مسارات الحملة إلى البرامج الميدانية التوعوية ونقاط التوعية الميدانية وإقامة اللقاءات لعدد من المسؤولين الذين تساهم إداراتهم في توعية المجتمع ، وإقامة دورات تدريبية افتراضية "معتمدة" متنوعة المجالات ﺗﺴﻫﻢ ﻓﻲ إيجاد ﺑﻴﺌﺔ تنافسية وتطوير الذات البشرية وتستهدف شرائح المجتمع كافة, وذلك حفاظاً على سلامتهم والحدّ من انتشار فيروس كورونا.// انتهى //17:57ت م0155