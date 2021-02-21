مكة المكرمة 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسدشنت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة اليوم 4 مقار لتقديم لقاحات كورونا بمراكز الرعاية الصحية الأولية.وأوضح مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور وائل مطير أن عدد المراكز التي تقدم اللقاح بمكة المكرمة أصبحت 6، حيث يعدّ مقر جامعة أم القرى بالعابدية المقر الرئيس، يليه مقر مدينة الملك عبدالله الطبية, إضافة إلى 4 مراكز للرعاية الصحية الأولية التي تم تفعيلها اليوم وهي: (مركز صحي العوالي ، والشرائع 2 ، والمعابدة ، والتخصصي), حاثاً الجميع على أهمية التسجيل عبر تطبيق "صحتي" لتلقي اللقاح مع ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية.وبين المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي أنه ستتم إضافة خيار تحديد المقر المراد لأخذ اللقاح حسب المنطقة الجغرافية الأقرب للشخص, مشيراً إلى أن العمل بمقر جامعة أم القرى على فترتين صباحية ومسائية تنتهي الساعة 12 منتصف الليل طيلة أيام الأسبوع، بينما المراكز المساندة الأخرى ستعمل 5 أيام في الأسبوع في الفترة المسائية بدءاً من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 12 منتصف الليل.// انتهى //18:47ت م0163