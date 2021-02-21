حائل 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسنفذت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل ممثلة في المركز الفرعي لخدمة المجتمع والتدريب المستمر وعلى مدى ثلاثة أسابيع (9) برامج تدريبية من المرحلة الأولى لمشروع الهيئة العامة للعقار في عدد من المجالات المتخصصة التي شملت الوساطة العقارية وإدارة المرافق واتحاد الملاك بالإضافة إلى التسويق العقاري.وأوضح مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس مشعل التميمي أن البرامج استفاد منها 387 متدرباً , مؤكداً أن المؤسسة تسعى إلى إعداد وتأهيل الموارد البشرية الوطنية المؤهلة وكذلك عقد شراكات فاعلة مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص بما يحقق أهداف التنمية.// انتهى //18:54ت م0164