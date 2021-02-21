أبوظبي 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسزار سمو الشيخ الفريق الركن سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي ، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي اليوم جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، ضمن معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "أيدكس" 2021 الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في أبوظبي.ورافق الوزيرين خلال الزيارة معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، ومعالي وكيل رئيس أمن الدولة للموارد البشرية الفريق ناصر بن علي الصيخان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل, والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات السعودية المهندس وليد أبوخالد.واطّلعا خلال زيارة الجناح، على عرض التقنيات والأنظمة العسكرية المتطورة للشركة، إضافة إلى المنتجات الدفاعية التي طورتها الشركات التابعة لها، بما في ذلك شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC، وشركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة AACC، وشركة سامي نافانتيا، وشركة "إل 3 هاريس تكنولوجيز"، وشركة سامي "سي إم آي".كما اطّلعا على جهود الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI في تعزيز توطين الصناعة العسكرية في المملكة العربية السعودية، وسعي الشركة المستمر للابتكار في مجال الإنتاج الدفاعي لضمان الاستدامة في المملكة واكتفائها الذاتي في هذا القطاع.// انتهى //18:57ت م0165