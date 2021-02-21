الطائف 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير2021 م واساستبدلت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالطائف عددًا من الإنارات بفوانيس حديثة تعمل بتقنية "LED" للطرق وداخل الأحياء والكباري والأنفاق، وذلك بعد توقيع أمانة الطائف عقداً مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" لاستبدال الفوانيس بأخرى مرشدة للطاقة التي تمتاز بالجودة والاستهلاك المنخفض والعمر الافتراضي الطويل.وجرى تغيير 44000 عمود حتى الآن، ومايزال العمل جارٍ على تغطية جميع المحافظة بالكامل من أجل ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وخفض الإنفاق الحكومي في استهلاك الكهرباء.وتضمّن العقد استبدال جميع فوانيس إنارة الشوارع وكشافات الأنفاق وتأهيل جميع مرافق الأمانة ومبانيها لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، حسب المعايير المتبعة في مجال كفاءة الطاقة وحسب المواصفات المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، استنادًا للمعايير العالمية في مجال الإنارة.وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج تأهيل مصابيح الإنارة على مستوى المملكة، الذي يعدّ المشروع الأكبر من نوعه في مجال رفع كفاءة الاستهلاك.// انتهى //19:24ت م0168