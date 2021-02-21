رام الله 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 وفيات و1564 إصابة جديدة بكورونا و988 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، ان نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.0%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 81 مريضا في غرف العناية المركزة، بينهم 24 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.// انتهى //19:24ت م0169