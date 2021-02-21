عام / فلسطين تسجل 1564 إصابات جديدة بفيروس كورونا
الأحد 1442/7/9 هـ الموافق 2021/02/21 م واس
رام الله 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واس
سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 وفيات و1564 إصابة جديدة بكورونا و988 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، ان نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.0%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 81 مريضا في غرف العناية المركزة، بينهم 24 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.
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19:24ت م
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