بريدة 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسنفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم جولاته الميدانية لمتابعة الإجراءت الاحترازية لعدد من المساجد والجوامع للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال المدة من 2-8 رجب الجاري.وأوضح مدير الفرع عبدالرحمن السويلم أن الفرق الميدانية ومراقبي المساجد نفذت أكثر من 2606 جولات ميدانية للتأكد من مدى تطبيق الاحترازات الوقائية سواء من منسوبي المساجد أو المصلين وتطبيق التباعد وارتداء الكمامة وإحضار السجادة الخاصة والتأكيد على مؤذني المساجد بفتح النوافذ والحرص على التعقيم والتقيد بوقت الأذان والإقامة// انتهى //19:32ت م0171