القدس المحتلة 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم امرأة مقدسية عند باب الأسباط -أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك- وداهمت منزلا في حي باب حطة بالقدس القديمة.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس بأن عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقلوا السيدة المقدسية خديجة خويص وهي من بلدة الطور بالقدس المحتلة، وذلك خلال مرورها قرب باب الأسباط، و اقتادوها إلى أحد مراكز التوقيف في المدينة.// انتهى //19:35ت م0172