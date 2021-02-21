القدس المحتلة 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واساقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 28 مستوطنا تجولوا في أرجاء المسجد، ونفذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات.وأضافت أن شرطة الاحتلال أجبرت مجموعة من النساء على مغادرة محيط صحن مسجد قبة الصخرة، لتسهيل اقتحام المتطرفين للمكان.// انتهى //19:37ت م0173