رام الله 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسأعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم عن تقديرها لجهود المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية في توثيق وفضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.ودعت في بيان صحفي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "أوتشا" للعمل على ضمان وصول تقاريرها حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جميع دول العالم لتشاهد ما تقوم به إسرائيل ويرتكبه نظامها الاستعماري الإحلالي العنصري في الأرض الفلسطينية.وأكدت أن كل خطوة تقوم بها إسرائيل هي مخالفة للقانون الدولي ومن الصعب إيجاد خطوة واحدة فيها لصالح المواطنين تحت الاحتلال أو لتحسين ظروفهم وحاجياتهم، مشيرة إلى أن رفض الاحتلال إدخال لقاحات كورونا للضفة أو نقلها لغزة برهان آخر على سياساته العنصرية.وقالت الخارجية: إن دولة الاحتلال واهمة بأنها -من خلال السماح بإدخال عينات قليلة من هذه التطعيمات- يمكنها أن توهم العالم بأنها أوفت بالتزاماتها كقوة احتلال أو توقفت الانتقادات الدولية لها.وأملت بأن يحظى هذا التقرير الأممي بما يستحقه من اهتمام ومتابعات وإجراءات دولية لوقف ومنع استمرار هذه السياسات المخالفة للقانون الدولي، التي ترتقي إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.// انتهى //19:40ت م0174