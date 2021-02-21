الرياض 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واستُلعب غداً المباريات المؤجلة من بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد، حيث سيلتقي النور مع الخليج عند الـ 4:00 مساءً على صالة وزارة الرياضة بالدمام، وفي التوقيت نفسه يتواجه الوحدة مع الترجي على صالة مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة.ويخوض النور اللقاء بحثاً عن تحقيق الفوز والتقدم لمركز الوصافة والمنافسة على لقب البطولة التي تبقّى لها ثلاث جولات قادمة، حيث يمتلك 30 نقطة في المركز الثالث، بينما يحتل الخليج المركز الرابع برصيد 28 نقطة، ويبحث هو الآخر عن التقدم نحو فرق المقدمة، علماً أن هذا اللقاء مؤجل من الجولة السادسة عشرة.ويسعى الوحدة المتصدر بـ 32 نقطة إلى تحقيق الفوز لمواصلة الانفراد بالصدارة والسير نحو تحقيق اللقب للموسم الثالث على التوالي عندما يلتقي الترجي الذي يبحث عن الهروب من فرق مؤخرة الترتيب والمنافسة على البقاء بين أندية البطولة، حيث يمتلك 7 نقاط يقع بها في المركز العاشر، علماً بأن هذا اللقاء مؤجل من الجولة الرابعة عشرة .// انتهى //19:41ت م0175