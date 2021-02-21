بيشة 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسواصل معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب جولته التفقدية لنيابات منطقة عسير بزيارة اليوم لنيابة محافظة بيشة.والتقى معاليه بأصحاب الفضيلة وأعضاء النيابة بالمحافظة، وحثهم على مواصلة العمل الدؤوب في إنجاز القضايا، مؤكداً أن العملية العدلية في النيابة متوازنة بين الصلاحيات الجزائية الممنوحة لأعضائها، وبين العمل المؤسسي الذي يعتمد على روح الفريق الواحد، في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة للنيابة العامة وتمتعها بالاستقلالية التامة بما يحقق المصلحة العدلية للمجتمع.واجتمع معاليه مع قيادات القطاعات الأمنية في المحافظة، ووجه بمضاعفة الجهود المشتركة في خدمة المواطنين والمقيمين، مؤكداً على أن المجتمع السعودي مجتمع مترابط بما لديه من نسيج مجتمعي متين، والحماية الجزائية لهذا الأمر تعد من أولويات هذه الدولة المباركة.وتعد هذه الزيارة استكمالا لجولة معالي النائب العام على فروع ودوائر النيابة العامة في مناطق المملكة التي بدأها مؤخراً.// انتهى //20:55ت م0181