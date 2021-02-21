جدة 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسافتتح المنتخب السعودي تحت 17 عامًا اليوم الأحد على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، تدريباته في أولى تجمعاته الاستكشافية، وذلك ضمن خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.واستدعى المدير الفني للمنتخب السعودي عبدالوهاب الحربي (32) لاعبًا للتجمّع،الذي يقام على مدار ثلاثة أيام.الجدير بالذكر، أن هذا التجمّع يعد الأول ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استكشافية،تليها معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.// انتهى //21:17ت م0184