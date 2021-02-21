واشنطن 9 رجب 1442هـ الموافق 21 فبراير 2021م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 71,214 إصابة مؤكدة و 2,104 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 27,882,557 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 496,112 حالة وفاة.// انتهى //22:02ت م0190