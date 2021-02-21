الجزائر 9 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسأجرى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم تعديلاً وزارياً جزئياً شمل ثماني حقائب وزارية واحتفظ فيه برئيس الوزراء عبدالعزيز جراد بالإضافة إلى كل من الخارجية صبري بوقدوم، والداخلية كمال بلجود، والعدل بلقاسم زغماتي.وعيّن الرئيس الجزائري - بحسب بيان رئاسي - خمسة وزراء جدد هم طارق بلعريبي وزيراً للسكن، ومحمد باشا وزيراً للصناعة، ومحمد علي بوغازي وزيراً للسياحة، ودليلة بوجمعة وزيرة للبيئة، وحسين شرحبيل وزيراً للرقمنة، وكمال ناصري وزيراً للأشغال العامة والنقل، بينما أعفى الوزير المستشار للاتصال الناطق باسم رئاسة الجمهورية محند السعيد بلعيد، ووزير الطاقة عبدالمجيد عطّار ووزير الأشغال العامة فاروق شيعلي.// انتهى //22:14ت م0191