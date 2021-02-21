القاهرة 9 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسفاز فريق بيراميدز المصري على ضيفه فريق راسينج كلوب الإيفواري بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 الثاني من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.بهذا الفوز، تأهل بيراميدز إلى دور المجموعات للبطولة ذاتها.وكان بيراميدز حقق الفوز في مباراة الذهاب أمام راسينج كلوب، بهدفين دون مقابل، خلال المواجهة التي أقيمت يوم الأحد الماضي في كوت ديفوار.يذكر أن قرعة كأس الكونفدرالية من المقرر لها أن تقام يوم غد الاثنين، لتحديد مواقع الفرق المتأهلة في كل مجموعة.// انتهى //22:17ت م0192