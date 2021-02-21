القدس المحتلة 9 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واساعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم طفلين أخوين من بلدة حزما شمال شرقي القدس المحتلة.ونقلت مصادر محلية عن مركز حزما الإعلامي، أن جيش الاحتلال اعتقل القاصرين أوس، ومحمد غازي نجيب، في أثناء وجودهما قرب منزلهما على أطراف بلدة حزما.وأضاف المركز: أن جيش الاحتلال كثف مؤخراً من حملات الاعتقال بحق شبان وأطفال البلدة ضمن حملة للتضييق على سكانها.// انتهى //22:54ت م0195