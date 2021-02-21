أبوجا 9 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسقُتل ستة جنود نتيجة سقوط طائرة عسكرية نيجيرية قرب مدرج مطار العاصمة أبوجا بعد إقلاعها.وقال وزير الطيران النيجيري هادي سيريكا: إن الطائرة العسكرية سقطت قرب مدرج أبوجا، لافتاً النظر إلى أنه يجب على الجميع التزام الهدوء وانتظار نتيجة التحقيق من قبل الجيش.وقد هرعت فرق الدفاع المدني إلى المنطقة؛ لإطفاء الحريق الناجم عن سقوط الطائرة.// انتهى //22:56ت م0196