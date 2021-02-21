عرعر 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال اليومين الماضيين, 633 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية؛للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، أسفرت عن تحرير 10 مخالفات، وإغلاق منشأتين تجاريتين مخالفتين.وشدّدت أمانة المنطقة على التزامها بتطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين، منوهةً بضرورة الالتزام بـ"البروتوكولات" الوقائية ووضع الملصقات الأرضية داخل المنشآت؛ للتذكير بالتباعد الجسدي بين الأفراد، وتوفير المعقمات وأجهزة قياس الحرارة.// انتهى //23:21ت م0198