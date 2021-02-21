بريدة 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسنفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة القصيم خلال الأسبوع الماضي, 2537 جولة رقابية على المنشآت التجارية بالمنطقة؛ لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.وجرى خلال الجولات الرقابية, ضبط 61 من المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنطقة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.يذكر أن الجولات الرقابية مستمرة على مدار الساعة مع التأكيد على أهمية الالتزام بتطبيق المنشآت التجارية للاشتراطات الاحترازية والتحقق من تفعيل المتسوقين تطبيق "توكلنا".// انتهى //23:27ت م0199