الرياض 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واساحتلت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المرتبة الثالثة وفقاً لتقرير النصف الثاني لعام 2020 لأداء الأجهزة الحكومية في البرنامج الإعلامي الموحد"GRID"، بعد تحقيقها نسبة92% في نسبة التفاعل مع الأجهزة الحكومية.وقدمت الوزارة خلال النصف الثاني من العام 2020م جهودًا كبيرة من خلال تفاعلها المستمر مع البرنامج الإعلامي الموحد"GRID"،ما أسهم في إبراز التنسيق والتكامل الفاعل بين منظومة الوزارة والجهات الحكومية.يذكر أن التقرير الذي يصدر من خلال مركز التواصل الحكومي بشكل نصف سنوي يهدف إلى إبراز وتعزيز مستوى التفاعل مع البرنامج الإعلامي الموحد، إضافة إلى تحفيز المشاركة في الحملات الإعلامية المشتركة، وعكس أرقام وإحصائيات الجهود الحكومية في GRID.وكان التقرير قد أعلن مؤخراً أن (3) جهات تصدرت تقرير النصف الثاني لعام 2020 لأداء الأجهزة الحكومية في البرنامج الإعلامي الموحد وهي وزارة الرياضة، ومنشآت، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.// انتهى //23:36ت م0200