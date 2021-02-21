رام الله 9 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسوقعت فلسطين ومصر اليوم مذكرة تفاهم؛ لتطوير حقل غاز غزة وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين تحت رعاية رئيس دولة فلسطين محمود عباس.وقع المذكرة من الجانب الفلسطيني، مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، فيما وقعها من الجانب المصري، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مجدي جلال.وتأتي الاتفاقية بهدف خدمة الأطراف الشريكة في حقل الغاز والتعاون في تطوير البنية التحتية للحقل، وتوفير احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي، وإمكانية تصدير جزء من الغاز لمصر.// انتهى //23:39ت م0203