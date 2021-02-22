الرياض 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسأقام ميدان فروسية الزلفي أمس السبت، سباقه الخامس عشر للموسم الحالي ١٤٤٢هـ، على كأس دعم نادي سباقات الخيل للميادين، وذلك على مضمار الميدان بالمحافظة.وتكون السباق من أربعة أشواط مسافة كل شوط ١٤٠٠متر، ونتائجه على النحو التالي:الشوط الأول حقق فيه الجواد "محبوب دنا" لاسطبل ثنيان الثنيان، المركز الأول وكان الشوط مخصص للحصن والأفراس (مبتدئة)، أما الشوط الثاني المخصص للحصن وأفراس (ثالثة ٣/١)، فاز بالمركز الأول الجواد "نراك" لاسطبل علي المحترش.وجاءت نتيجة الشوط الثالث للحصن وأفراس (مفتوح) بفوز الجواد "متفق" لاسطبل صالح الحمد بالشوط، وأخيراً في شوط الكأس ( الشوط الرابع )، المخصص للحصن والأفراس (مفتوح مواليد ٢٠١٨م)، حقق كأس دعم نادي سباقات الخيل للميادين الفرس "ذكرتك" لاسطبل ثنيان الثنيان.// انتهى //00:52ت م0002