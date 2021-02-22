عرعر 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسحصلت جمعية معافى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة الحدود الشمالية على درجة تقييم 96% في الحوكمة والشفافية للعام 2020 م, وفق معايير ومؤشرات الحوكمة المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تلتزم جمعية معافى بمبدأ الحوكمة والشفافية كمبدأ استراتيجي تبني عليه عملها الصحي والتوعوي لمشاريع نوعية مجتمعية .وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عمر بن نايف الهملان أن الحوكمة المنفذة بجمعية معافى هي نتاج موائمة اللوائح والسياسات ، إلى جانب إطار عمل الخطط الاستراتيجية والتشغيلية بين الإدارة العليا والتنفيذية لتطوير الكوادر لخدمة مستفيدي الجمعية .وأكد الهملان أن معافى تحرص على تطبيق معايير الحوكمة والشفافية وفق النموذج المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكذلك نموذج رافد للحوكمة وأتمتة العمليات الداخلية وفق نظام إلكتروني ، بالإضافة إلى تطوير مؤشرات قياس أداء العمليات ونتائج المخرجات ومراجعة كفاءة الخدمات سنويًا ، والعمل على كسب تأييد وثقة أصحاب المصلحة بإمدادهم بالمعلومات الصحيحة والحقائق عن المشروعات.// انتهى //02:33ت م0009