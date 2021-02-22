ينبع 10 رجب 1442هـ الموافق 22 فبراير 2021م واسأطلق تعليم ينبع أمس حزمة من البرامج الإثرائية اللاصفية "عن بعد" للطالبات الموهوبات، وتهدف البرامج التي ينفذها قسم الموهوبات بتعليم المحافظة لمدة شهر بمعدل حصتين في الأسبوع، بمشاركة نخبة من المدربات، إلى استثمار وتطوير قدرات الطالبات الموهوبات ليجعل منهن قائدات مؤثرات في مجال تخصصاتهن العلمية المقبلة على المستوى العالمي والوطني.وأوضحت رئيسة قسم الموهوبات بتعليم ينبع غادة سليمان الحويطي أن البرامج الإثرائية التي ينفذها القسم ضمن خطته التشغيلية لهذا العام أكثر من 8 برامج، تأتي بالتزامن مع قرب الاحتفاء باليوم الوطني للموهبة والإبداع الموافق 3 مارس 2021، تستهدف مُخرجات البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، وذلك باستثمار منصة مدرستي ( الحصص الإضافية وفرق التيمز ) لمدارس فصول الموهوبين ومدارس برنامج الرعاية المدرسي، وعبر برنامج زووم للطالبات الموهوبات المرشحات من بقية المدارس.وأبانت الحويطي، أن مسارات برنامج الخطة الإثرائية تتضمن: إثراء ضمن المنهج المدرسي والذي يتم فيه التركيز على المهمات الأدائية لإثراء الموهوبين، والإثراء اللاصفي بمساراته المتنوعة، كما يتضمن الأنشطة المهارية مثل مهارات القرن الحادي والعشرين، والتفكير الإبداعي والابتكار، وقيم المواطنة والاعتزاز بالشخصية الوطنية، بالإضافة إلى الأنشطة الإضافية المتمثلة في الزيارات العلمية الافتراضية، والمسابقات والمعارض الافتراضية.//انتهى //05:59ت م0014