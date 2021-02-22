ثقافي / "المال العام .. أمانة" لقاء في جامعة الأمير سطام غدا
الاثنين 1442/7/10 هـ الموافق 2021/02/22 م واس
السيح 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واس
تقيم جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غدا لقاءً بعنوان ( المال العام .. أمانة ) بالتعاون مع الديوان العام للمحاسبة ممثلاً بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء ، وذلك بمشاركة نخبة
من المتخصصين.
ويتناول اللقاء الذي يقام في مقر الجامعة بمدينة السيح ، مفهوم المال العام ، والمحافظة على المال العام من منظور شرعي ، والحفاظ على المال والممتلكات العامة من مظاهر الانتماء الوطني ، ودور
الأجهزة الرقابية في المحافظة على المال العام ، وتعزيز الرقابة الذاتية لحماية المال العام.
ويأتي هذا اللقاء ضمن الفعاليات التي تنظمها وحدة الوعي الفكري وتعزيز القيم في عمادة شؤون الطلاب بالجامعة ، الهادفة إلى إثراء المعرفة.
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07:38ت م
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