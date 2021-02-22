السيح 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واستقيم جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غدا لقاءً بعنوان ( المال العام .. أمانة ) بالتعاون مع الديوان العام للمحاسبة ممثلاً بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء ، وذلك بمشاركة نخبةمن المتخصصين.ويتناول اللقاء الذي يقام في مقر الجامعة بمدينة السيح ، مفهوم المال العام ، والمحافظة على المال العام من منظور شرعي ، والحفاظ على المال والممتلكات العامة من مظاهر الانتماء الوطني ، ودورالأجهزة الرقابية في المحافظة على المال العام ، وتعزيز الرقابة الذاتية لحماية المال العام.ويأتي هذا اللقاء ضمن الفعاليات التي تنظمها وحدة الوعي الفكري وتعزيز القيم في عمادة شؤون الطلاب بالجامعة ، الهادفة إلى إثراء المعرفة.// انتهى //07:38ت م0019