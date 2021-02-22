الرياض 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس محمد عرفان علي رئيس جمهورية غويانا التعاونية، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غويانا التعاونية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //10:14ت م0024