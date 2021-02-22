المدينة المنورة 10 رجب 1442هـ الموافق 22 فبراير 2021م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ممثلة بإدارة التجهيزات المدرسية بالشراكة مع جامعة طيبة اليوم, ملتقى "تقنيات التعليم للجميع .. ممارسات ميدانية في التعليم عن بعد" وذلك عبر الاتصال المرئي.ويتضمن الملتقى أوراق عمل يقدمها أكاديميون ومنسوبو قطاع التعليم, تتناول جهود وزارة التعليم في إنجاز متطلبات التعليم عن بعد, والممارسات الميدانية في منطقة المدينة المنورة التي تعزّز هذه الجهود, وتوجيه الاهتمام بالمنصات التعليمية التي وفّرتها وزارة التعليم لدعم الممارسات التعليمية عن بعد.ويستعرض الملتقى التعريف بأدوات التقويم الإلكتروني النوعية والكمية, واستشراف معالم التحدّيات التي يمرّ بها التعليم عن بعد, والتعلّم التعاوني في الفصول الافتراضية, إضافة إلى الخدمات التي تقدمها منصة "مدرستي" وأبرز تحديات التعليم عن بعد والحلول المقترحة لتلك المعوقات.// انتهى //11:43ت م0049