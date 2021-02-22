جدة 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسناقش صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، مع معالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح التركي ومسؤولي الجهات المختصة تنفيذ لائحة تنظيم أوقات أعمال البناء داخل المحافظة.وأكّد الأمير مشعل بن ماجد ضرورة متابعة تنفيذ اللائحة المطبقة والمتغيرات بذلك للحدّ من الضوضاء وإزعاج السكان.// انتهى //11:46ت م0052