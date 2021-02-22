الرياض 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسنظمت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الأربعاء الماضي، اللقاء الـ 16 من برنامجها "حوار مع مستشار"، بعنوان "الذكاءات المتعددة"، قدمها المستشار الاجتماعي عبدالله هادي، بمشاركة 831 متابع - عن بعد -.‏وتناول اللقاء مفهوم ‏الذكاء، ودور المهارة في إبرازه والإسهام في توظيفه في مسارات عملية محددة وذات صبغة إيجابية، وأهمية التحاور مع الطفل والتواصل معه واستشعار مجالات اهتمامه، التي تساعد على اكتشاف ما يتميز به الطفل وتنمية ذلك مبكرًا.// انتهى //11:46ت م0053