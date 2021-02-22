بروكسل 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسبدأ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا عبر الفديو ليوم واحد في بروكسل لبحث عدد من المسائل الدولية والإقليمية.ويتطرق الوزراء للعلاقات مع روسيا والموقف في كل من ميانمار وهونغ كونغ والسودان وإثيوبيا، إضافة إلى تعزيز القدرات الدفاعية للاتحاد.وقال الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل قبل انطلاق الاجتماع إن الوزراء يعقدون لقاء عبر الفيديو مع نظيرهم الأمريكي أنتوني بلينكن لبحث آخر تطورات الاتصالات بشأن الملف النووي الإيراني.// انتهى //11:47ت م0054