اقتصادي / غرفة حائل تنظم ورشة بعنوان " رحلة التقاضي أمام اللجان الضريبية " يوم غدٍ
الاثنين 1442/7/10 هـ الموافق 2021/02/22 م واس
حائل 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واس
تنظم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والأمانة العامة للجان الضريبية عبر الاتصال المرئي يوم غدٍ, ورشة عمل بعنوان "رحلة التقاضي أمام اللجان الضريبية ".
وتتناول الورشة التي تستهدف المكلفين ومكاتب المحاسبة والمحاماة والطلاب والطالبات من التخصصات ذات العلاقة والمستشارين القانونية أعمال اللجان الضريبية والأمانة العامة وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية وكذلك الرحلة التنظيمية للدعاوى والتمثيل النظامي أمام دوائر اللجان الضريبية.
ودعت غرفة حائل الراغبين والمهتمين إلى المشاركة بالورشة التسجيل عبر الرابط : zoom.us/j/97371908879 .
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11:47ت م
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