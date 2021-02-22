اقتصادي / غرفة حائل تنظم ورشة بعنوان ‏" رحلة التقاضي أمام اللجان الضريبية " يوم غدٍ

الاثنين 1442/7/10 هـ الموافق 2021/02/22 م واس
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حائل 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واس
تنظم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل بالتعاون مع مجلس الغرف ‏السعودية ‏والأمانة العامة للجان الضريبية عبر الاتصال المرئي يوم غدٍ, ورشة عمل بعنوان "رحلة ‏التقاضي أمام اللجان ‏الضريبية "‎‏.‏
وتتناول الورشة التي تستهدف المكلفين ومكاتب المحاسبة والمحاماة ‏والطلاب ‏والطالبات من التخصصات ‏ذات العلاقة والمستشارين القانونية ‏أعمال اللجان ‏الضريبية والأمانة العامة وقواعد عمل لجان الفصل في ‏المخالفات والمنازعات ‏الضريبية وكذلك الرحلة التنظيمية للدعاوى ‏والتمثيل النظامي أمام دوائر اللجان ‏الضريبية.
ودعت غرفة حائل الراغبين والمهتمين إلى المشاركة بالورشة التسجيل ‏عبر الرابط ‏‏: ‏zoom.us/j/97371908879‎‏ .
// انتهى //
11:47ت م
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