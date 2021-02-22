حائل 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل بالتعاون مع مجلس الغرف ‏السعودية ‏والأمانة العامة للجان الضريبية عبر الاتصال المرئي يوم غدٍ, ورشة عمل بعنوان "رحلة ‏التقاضي أمام اللجان ‏الضريبية "‎‏.‏وتتناول الورشة التي تستهدف المكلفين ومكاتب المحاسبة والمحاماة ‏والطلاب ‏والطالبات من التخصصات ‏ذات العلاقة والمستشارين القانونية ‏أعمال اللجان ‏الضريبية والأمانة العامة وقواعد عمل لجان الفصل في ‏المخالفات والمنازعات ‏الضريبية وكذلك الرحلة التنظيمية للدعاوى ‏والتمثيل النظامي أمام دوائر اللجان ‏الضريبية.ودعت غرفة حائل الراغبين والمهتمين إلى المشاركة بالورشة التسجيل ‏عبر الرابط ‏‏: ‏zoom.us/j/97371908879‎‏ .// انتهى //11:47ت م0055