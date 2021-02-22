بغداد 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بسير تنفيذ إجراءات حظر التجوال الوقائي الجزئي والكلي الذي فرضته الحكومة العراقية ابتداء من مساء الخميس الماضي , في إطار إجراءاتها الصحية الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا ووقف تصاعد عدد الإصابات والوفيات, لاسيما بعد انتشار نسخته الجديدة المتحورة بنسبة تزيد على 50 % من عدد الإصابات بحسب وزارة الصحة العراقية.ونوهت الصحف في هذا المجال بمباشرة الفرق الصحية بدءاً من اليوم بفرض غرامات مالية على المخالفين للشروط الوقائية، بينما تتواصل الإجراءات التمهيدية للمباشرة بحجز لقاح كورونا من قبل المواطنين المستحقين للقاح وفق الأولويات المعلنة عبر البرامجيات الإلكترونية ,مشيرة إلى قرب وصول الدفعة الأولى من اللقاح خلال الأيام القليلة القادمة.وعرجت صحف الاثنين على إعلان الحكومتين المحليتين في محافظتي الأنبار وصلاح الدين عن إعادة فتح طريق سامراء - الرمادي بعد مضي ستة أعوام على إغلاقى لأسباب أمنية.// انتهى //12:02ت م0056