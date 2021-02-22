الرياض 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسدعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض جميع مدارس المرحلة الثانوية للبنين والبنات للتسجيل والالتحاق في برنامج "طموح"، الذي تطلقه شركة أرامكو السعودية اليوم من خلال موقع الشركة الإلكتروني.وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أهمية مثل هذه البرامج للطلاب والطالبات الدارسين في المرحلة الثانوية لتطوير قدراتهم وصقل مواهبهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة في المستقبل.وأشار إلى الدور البارز والمجتمعي الذي تقدمه الشركات الحكومية لمساندة المنظمات التعليمية في دعم شباب الوطن وتحفيزه خدمة لدينهم ووطنهم للإسهام في بناء نهضة الوطن.من جانبها، حثت مديرة إدارة الموهوبات بتعليم الرياض الدكتورة مها فلاته طلاب وطالبات المرحلة على التسجيل في برنامج "طموح"، وأهمية التأكد من متطلبات وبنود التسجيل التي تؤهل الطالب والطالبة للانضمام إلى البرنامج.يذكر أن التسجيل في البرنامج سينتهي الإثنين 1 / 3/ 2020م، في الثالثة والنصف مساءً.// انتهى //12:11ت م0059