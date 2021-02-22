الرباط 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسأخبرت الصحف المغربية الصادرة اليوم عن تسجيل المغرب 24 إصابة بالسلالة الإنجليزية المتحورة لفيروس كورونا، لافتة النظر إلى دعوات السلطات الصحية للمغاربة بالاستمرار في الإجراءات الاحترازية وتوخي الحذر لمواجهة هذا التطور المقلق.وتطرقت إلى إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسومًا بشأن تعزيز الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين، بناءً على التوافقات التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية في ختام اجتماعاتها بالقاهرة.وتناقلت صحف الرباط اتهامات رئيس اللجنة المستقلة من أجل العدالة الدولية والمحاسبة ستيفن راب، للنظام السوري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق السوريين في مناطق سيطرة المعارضة السورية المسلحة بناءً على الأدلة التي تتوفر عليها اللجنة.وأبرزت الصحف، دعوة جامعة الدول العربية الأطراف الصومالية إلى الانخراط الفوري في حوار شامل للتوصل إلى اتفاق جامع حول سبل إجراء الانتخابات، والالتزام بالنبذ الكامل لاستخدام العنف أو التلويح به.وتناولت الصحف حصيلة حادث إطلاق نار وقع في متجر للأسلحة ومحيطه في ولاية لويزيانا الأمريكية، وتسبب في مقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين.// انتهى //12:16ت م0060