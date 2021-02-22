الطائف 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واستفقد ‏معالي محافظ الطائف سعد الميموني مركز لقاح كورونا "كوفيد - 19"، المقام حاليا بجامعة الطائف.وتجول الميموني في أرجاء المركز يرافقه مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد جابر القحطاني ورئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري، حيث اطلع على التجهيزات والتنظيم وسير العمل في المركز, مستمعاً لشرح مفصل من المسؤولين عن آلية العمل منذ وصول المراجع وحتى مغادرته.يذكر أن المركز جرى تجهيزه بالعديد من الأدوات المختلفة المساندة التي تساعد على تلقي المواطنين والمقيمين "اللقاح" بكل يسر وسهولة.// انتهى //12:19ت م0061