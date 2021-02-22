سكاكا 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على الدور البارز للإعلام والإعلاميين وما هو مطلوب منهم من خلال تكثيف الجهود الإعلامية والبرامج التوعوية المقدمة للمجتمع لتوعية، وحث الجميع على الالتزام باتباع الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا .جاء ذلك خلال اجتماع سموه المرئي الثالث عشر بوكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات بالمنطقة.وقدم وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان عرضاً عن ما تم اتخاذه حيال التوصيات التي تم اعتمادها في الاجتماع السابق، واستعراض التقارير المرفوعة من الجهات ذات العلاقة بمخالفات إجراءات الوقاية من كورونا في جميع القطاعات العامة والخاصة.كما ناقش سموه تقارير المحافظين وجهود رجال الأمن والجهات الخدمية في التوعية وتطبيق التعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة،مشدداً على متابعة تطبيق كل ما يصدر من الجهات ذات العلاقة، وتكثيف جهود التوعية بالابتعاد عن التجمعات وتطبيق التباعد الاجتماعي.// انتهى //12:26ت م0063