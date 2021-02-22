عام / عقد الاجتماع الشهري الأول للعام المالي 1442 / 1443 لقطاعات وفروع الديوان العام للمحاسبة
الاثنين 1442/7/10 هـ الموافق 2021/02/22 م واس
الرياض 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واس
رأس معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري اليوم، الاجتماع الشهري الأول للعام المالي 1442 / 1443هـ، لقطاعات وفروع الديوان، بحضور النواب المساعدون ومديرو العموم ومساعديهم ومديرو فروع الديوان عبر الاتصال المرئي، وذلك في قاعة الأمير مساعد بن عبدالرحمن بالمقر الرئيس للديوان.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها.
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13:26ت م
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