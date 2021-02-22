عرعر 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات "معافى" الدكتور رضا بن قبلان العنزي.وناقش سموه خلال اللقاء التقرير السنوي لبرامج وأنشطة الجمعية.وأكد سمو أمير الحدود الشمالية أهمية مضاعفة جهود الجمعية والعمل وفق إستراتيجيات فاعلة تراعي معطيات العصر وفرصة ومخاطره ووسائله، كما تراعي أهمية التنسيق مع الجهات ذات الصلة للوصول إلى المستهدفين في البعدين الوقائي والعلاجي، وذلك في سبيل الحد من انتشار ظاهرة التدخين والأضرار والمخاطر المترتبة عليه، مشددًا سموه على ضرورة رفع الوعي بمخاطرها الصحية والاقتصادية وأسباب وقوع الفئات السنية والشباب من الجنسين ببراثن هذه الآفة الضارة التي قد تقودهم للوقوع بآفة المخدرات.ودعا سموه لتفعيل الأيام العالمية للتدخين والتبغ واستثمار فعالياتها لخفض نسبة المدخنين الجُدُد ورفع نسبة المقلعين منه لتعزيز صحة وحيوية المجتمع، حاثًا سموه على تطبيق أنظمة الحوكمة وتحقيق الاستدامة المالية وبذل المزيد من العطاء المدروس وفق مؤشرات أداء دقيقة من أجل تعزيز صحة المجتمع, متمنياً للقائمين عليها التوفيق والنجاح.// انتهى //13:28ت م0084