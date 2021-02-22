سكاكا 10 رجب 1442 هـ الموافق 22 فبراير 2021 م واسشدد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقـة الجوف ، على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، لمنع انتشار فايروس كورونا ، والتصدي - بإذن الله تعالى - لهذه الجائحة ، سواء في مقار العمل أو الأماكن العامة والأسواق والمناسبات الاجتماعية .جاء ذلك خلال اجتماع سموه اليوم باللجنة العليا للطوارئ واستعراضه للجهود المبذولة للحيلولة دون انتشار الفايروس .وناقش سموه العديد من الموضوعات في جدول الأعمال ، وما لوحظ من ارتفاع في منحنى الإصابات والوفيات ، حيث عزا سموه ذلك تراخي البعض في تطبيق التدابير الوقائية وعدم إدراك خطورة التجمعات بأنواعها .وأشار سموه أن الأمر يتطلّب منا جميعاً التعامل بكل جدية مع الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون والالتزام بالتعليمات الصحية في ممارساتنا اليومية بالمنزل والعمل وفي الأماكن العامة، بالحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والتقيد بعمليات الفرز البصري عند الدخول لأماكن العمل والمجمعات والمنشآت، وأن يكون كل فرد قدوة لبقية أفراد المجتمع في هذا المجال.وأكّد سموه عدم إغفال دور المواطنين والمقيمين بالمنطقة، في الالتزام بالضوابط والتعليمات، والإشادة في ذات الوقت بمستوى الوعي الملموس منهم، وأهمية المحافظـة على النتائج الإيجابية التي تحققت بفضل الله تعالى في تطويق هذه الجائحة، ودعا سموه الله أن يحمي بلادنا من كل مكروه ، ويرفع هذا الوباء عن الجميع .//انتهى//13:34ت م0085